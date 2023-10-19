Как правильно ухаживать за холодильником

Ухаживайте за холодильником правильно, чтобы он верой и правдой прослужил вам долгие годы! При уборке не рекомендуется протирать резинки (уплотнители) на дверце кухонной губкой, так как можно повредить их, вследствие чего они потеряют герметичность и эластичность.