Колин Фаррелл отдаст сына-инвалида в интернат. Парень будет жить без родителей

Колин Фаррелл принял непростое решение о переводе своего 21-летнего сына в специализированное учреждениеГолливудский актёр Колин Фаррелл и его бывшая супруга Ким Борденей готовятся к важному этапу в жизни своего 21-летнего сына Джеймса.
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