Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Матч «Денвер» – «Бостон» прервали на 35 минут после данка Роберта Уильямса, который повредил кольцо

Матч «Денвер» – «Бостон» прервали на 35 минут после данка Роберта Уильямса, который повредил кольцо

Матч «Денвер» – «Бостон» пришлось прервать примерно на 35 минут после данка центрового «кельтов» Роберта Уильямса, который повредил кольцо.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх