Смолянка жалуется на мегафон в центре города

По словам местной жительницы, она полгода не может добиться разрешения этого вопроса В ноябре 2023 года смолянка пожаловалась на громкоговоритель в центре областного центра, расположенном на пересечении улиц Большой Советской и Коммунистической.
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