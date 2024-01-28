Американец Бейтс: может, никогда не узнаем, почему на дело Валиевой ушло столько времени

Американский фигурист Эван Бейтс, выступающий в паре с Мэдисон Чок, высказался о допинговом деле россиянки Камилы Валиевой, из-за которого спортсмены до сих пор не получили медали командного турнира Олимпиады-2022.
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