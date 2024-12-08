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Мифы и легенды Шотландии

Мифы и легенды Шотландии

В сентябре 2014 года в Шотландии прошел референдум по вопросу о независимости. В случае положительного результата 24 марта 2016 года Шотландия могла быть провозглашена независимым государством, однако, этого не произошло, так как большая часть шотландцев высказалась против выхода из состава Соединённого королевства.

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