Российско-китайские отношения и "иксперды"

Китайцы у нас лучшие друзья. Вот только не забывают под шумок цены на все поставки от нас сбить пониже. Впрочем, как и остальные такие же друзья, индусы, турки....

Игорь Кузнецов

Си Цзиньпин: «Две страны должны быть партнерами, а не противниками, помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред, при сохранении разногласий искать точки соприкосновения и быть верными своему слову». Это и есть "дипломатия" - а разногласия между США и Китаем будут только нарастать. Сейчас у наших компаний будут затруднения с платежами по контрактам, это, к сожалению, факт.