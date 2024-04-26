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Российско-китайские отношения и "иксперды"

Российско-китайские отношения и "иксперды"

Ща по рюмочке и пойдём, ты мне будешь ножи в спину вставлятьРемарка для затравки. Я очень уважаю Анну Шафран, особенно после её выступления на прошлогодней конференции по информационной безопасности (где она, в отличие от многих, озвучивала сугубо практические и насущные вопросы).

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Китайцы у нас лучшие друзья. Вот только не забывают под шумок цены на все поставки от нас сбить пониже. Впрочем, как и остальные такие же друзья, индусы, турки....
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22 час.
Игорь Кузнецов
Си Цзиньпин: «Две страны должны быть партнерами, а не противниками, помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред, при сохранении разногласий искать точки соприкосновения и быть верными своему слову». Это и есть &quot;дипломатия&quot; - а разногласия между США и Китаем будут только нарастать. Сейчас у наших компаний будут затруднения с платежами по контрактам, это, к сожалению, факт.
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18 час.
Александр яросв
В первом предложении в конце должен стоять знак вопроса.
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14 час.

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