Активисты МГЕР развернули гигантский флаг Татарстана у Казанского кремля

Фото: © «Татар-информ» ​ Активисты ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани развернули флаг Республики Татарстан размером 50 на 25 метров у Казанского кремля в рамках акции ко Дню Республики Татарстан.