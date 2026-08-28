Активисты МГЕР развернули гигантский флаг Татарстана у Казанского кремля

Фото: © «Татар-информ» Активисты ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани развернули флаг Республики Татарстан размером 50 на 25 метров у Казанского кремля в рамках акции ко Дню Республики Татарстан.
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