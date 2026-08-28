НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

115 подписчиков

Активисты МГЕР развернули гигантский флаг Татарстана у Казанского кремля

Активисты МГЕР развернули гигантский флаг Татарстана у Казанского кремля

Фото: © «Татар-информ» ​ Активисты ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани развернули флаг Республики Татарстан размером 50 на 25 метров у Казанского кремля в рамках акции ко Дню Республики Татарстан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии