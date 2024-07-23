НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

94 подписчика

ККИ Петербурга приступил к освобождению земель под строительство ШМСД и Большого Смоленского моста

ККИ Петербурга приступил к освобождению земель под строительство ШМСД и Большого Смоленского моста

Сообщили в пресс-службе Смольного Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) начали процесс освобождения земельных участков на Дальневосточном проспекте и Глухоозерном шоссе от расположенных там нестационарных объектов, таких как автосервисы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх