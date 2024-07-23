ККИ Петербурга приступил к освобождению земель под строительство ШМСД и Большого Смоленского моста

Сообщили в пресс-службе Смольного Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) начали процесс освобождения земельных участков на Дальневосточном проспекте и Глухоозерном шоссе от расположенных там нестационарных объектов, таких как автосервисы.
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