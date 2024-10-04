ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Иркутск. Вечер. Силовики заходят в дома глав узбекской и таджикской диаспор.
Обогащались, жили широко, но когда нагрянули силовики, на глазах были слёзы. Главы диаспор мигрантов в Иркутске арестованы
Комментарии
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Светлана Ефименко
даже не верится, что начинает двигаться все это безобразие с мертвой точки! всем ребятам , которые начали шевелить этот мурАвейник ЗДОРОВЬЯ. ТЕРПЕНИЯ И СИЛ И ВСЕМ ВСЕГДА ПРИХОДИТЬ ДОМОЙ ЖИВЫМИ !
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8 час.
Светлана Ефименко
👍😀
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8 час.
Татьянка Яцук
Стоит прекратить свободный доступ в страну этих "незаменимых" хотя бы временно, пока не разберутся те, кто при полномочиях, с бесчисленной, многомиллионной массой уже "легализованных" законно ли, незаконно ли.... пока не будут выдворены все, кто нелегально болтается по стране, те, кто по подложным сертификатам и ВНЖ "легализовался".... ну а потом уже по-умному оформлять на вахтовые работы по договору без "прицепов" в виде жён и бесчисленных детей, пожирающих бюджет страны- ведь есть же примеры умного(!!!) подхода к этой проблеме- Беларусь, ОАЭ.... почему не перенять полезный опыт, или нашим удобнее расписываться в отсутствии "тямы" ?.....Много букв, но накипело же!.....
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6 час.
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