Обогащались, жили широко, но когда нагрянули силовики, на глазах были слёзы. Главы диаспор мигрантов в Иркутске арестованы

Татьянка Яцук

Стоит прекратить свободный доступ в страну этих "незаменимых" хотя бы временно, пока не разберутся те, кто при полномочиях, с бесчисленной, многомиллионной массой уже "легализованных" законно ли, незаконно ли.... пока не будут выдворены все, кто нелегально болтается по стране, те, кто по подложным сертификатам и ВНЖ "легализовался".... ну а потом уже по-умному оформлять на вахтовые работы по договору без "прицепов" в виде жён и бесчисленных детей, пожирающих бюджет страны- ведь есть же примеры умного(!!!) подхода к этой проблеме- Беларусь, ОАЭ.... почему не перенять полезный опыт, или нашим удобнее расписываться в отсутствии "тямы" ?.....Много букв, но накипело же!.....