Медвежий угол
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Медвежий угол

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Обогащались, жили широко, но когда нагрянули силовики, на глазах были слёзы. Главы диаспор мигрантов в Иркутске арестованы

Обогащались, жили широко, но когда нагрянули силовики, на глазах были слёзы. Главы диаспор мигрантов в Иркутске арестованы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Иркутск. Вечер. Силовики заходят в дома глав узбекской и таджикской диаспор.

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Комментарии
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Светлана Ефименко
даже не верится, что начинает двигаться все это безобразие с мертвой точки! всем ребятам , которые начали шевелить этот мурАвейник ЗДОРОВЬЯ. ТЕРПЕНИЯ И СИЛ И ВСЕМ ВСЕГДА ПРИХОДИТЬ ДОМОЙ ЖИВЫМИ !
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8 час.
Светлана Ефименко
👍😀
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8 час.
Татьянка Яцук
Стоит прекратить свободный доступ в страну этих &quot;незаменимых&quot; хотя бы временно, пока не разберутся те, кто при полномочиях, с бесчисленной, многомиллионной массой уже &quot;легализованных&quot; законно ли, незаконно ли.... пока не будут выдворены все, кто нелегально болтается по стране, те, кто по подложным сертификатам и ВНЖ &quot;легализовался&quot;.... ну а потом уже по-умному оформлять на вахтовые работы по договору без &quot;прицепов&quot; в виде жён и бесчисленных детей, пожирающих бюджет страны- ведь есть же примеры умного(!!!) подхода к этой проблеме- Беларусь, ОАЭ.... почему не перенять полезный опыт, или нашим удобнее расписываться в отсутствии &quot;тямы&quot; ?.....Много букв, но накипело же!.....
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6 час.

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