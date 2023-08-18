На планете есть всего две страны, которые претендуют на лидеров мусульманского мира. Это Турция и Саудовская Аравия (в данной публикации вдаваться в подробности, почему это так, не будем, поскольку это долго и крайне занимательно, а кому интересна тема, то можете посмотреть беседы Е.
"Какие же Вы лидеры после этого". Кадыров обратился к лидерам Саудовской Аравии и Турции
Комментарии
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Вера
Швецкая полиция разрешила, тоже Россия?
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4 час.
Борис Леонтьев
Да, у России есть все шансы на лидерство в Мусульманском мире. Тем более что если мне мой склероз не изменяет, Рамзан тоже имеет некое отношение к пророку Магомету, за что его и принимают как лидера в мусульманском мире. Ну, а если Россия объединится с Ираном, который уже является лидером мусульманского мира и в отличии от саудитов и Эрдогана не заигрывает с англосаксами, то Турция и СА могут вообще утратить своё влияние в мусульманском мир и на БВ. Ну, а в Швеции видимо пока ещё мало беженцев из мусульманских стран, раз шведы так борзеют. Но это дело поправимовое — те же англосаксы не могут отправить нелегальных беженцев обратно в Европу так как немцы с французами и прочие бельгийцы упираются. Стоит наглосаксам только обратить свой взор в сторону Швеции как мусульман там будет больше чем шведов.
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4 час.
Алексей Горшков
🤣🤣🤣
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3 час.
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