"Какие же Вы лидеры после этого". Кадыров обратился к лидерам Саудовской Аравии и Турции

Борис Леонтьев

Да, у России есть все шансы на лидерство в Мусульманском мире. Тем более что если мне мой склероз не изменяет, Рамзан тоже имеет некое отношение к пророку Магомету, за что его и принимают как лидера в мусульманском мире. Ну, а если Россия объединится с Ираном, который уже является лидером мусульманского мира и в отличии от саудитов и Эрдогана не заигрывает с англосаксами, то Турция и СА могут вообще утратить своё влияние в мусульманском мир и на БВ. Ну, а в Швеции видимо пока ещё мало беженцев из мусульманских стран, раз шведы так борзеют. Но это дело поправимовое — те же англосаксы не могут отправить нелегальных беженцев обратно в Европу так как немцы с французами и прочие бельгийцы упираются. Стоит наглосаксам только обратить свой взор в сторону Швеции как мусульман там будет больше чем шведов.