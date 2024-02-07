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РЖД планируют запретить высадку животных без хозяина из электричек

РЖД планируют запретить высадку животных без хозяина из электричек

Как сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников на заседании рабочей группы Государственной думы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными, запрет высаживать из поездов животных, находящихся без хозяина, планируется распространить и на электрички.

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