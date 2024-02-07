РЖД планируют запретить высадку животных без хозяина из электричек

Как сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников на заседании рабочей группы Государственной думы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными, запрет высаживать из поездов животных, находящихся без хозяина, планируется распространить и на электрички.