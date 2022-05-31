Военное обозрение

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Индокитайский тупик – исход по-американски

Индокитайский тупик – исход по-американски

Регион большого притяжения Это действительно было очень по-американски. В каких только регионах мира не «побывали» войска Соединённых штатов, помимо Западного полушария.

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