Индокитайский тупик – исход по-американски

Регион большого притяжения Это действительно было очень по-американски. В каких только регионах мира не «побывали» войска Соединённых штатов, помимо Западного полушария.
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