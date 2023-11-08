Павильон «Атом» на ВДНХ поставлен на кадастровый учет московским Росреестром

Управлением Росреестра по Москве внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в отношении павильона «Атом» на территории АО ВДНХ по адресу: город Москва, проспект Мира, владение 119, строение 19.
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