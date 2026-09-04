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Они заслужили: в США объяснили, почему Вашингтон не будет защищать Прибалтику

Они заслужили: в США объяснили, почему Вашингтон не будет защищать Прибалтику

Если Россия решится на силовые действия против стран Прибалтики, которые помогают Украине, США, Франция и Британия вряд ли рискнут начать ядерную войну.

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