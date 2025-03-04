Мошенники создали фейковый Telegram-канал экс-главы Следственного комитета РФ

В России появился новый необычный способ обмана, придуманный мошенниками. Они создали в Telegram-группу, которую якобы ведет бывший глава следственного комитета РФ, помогающий автомобилистам решать проблемы со штрафами.
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