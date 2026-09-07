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Мотор Bosch, 180 км на одной зарядке и 11-ступенчатый «автомат». Представлен электровелосипед Trek Allant+ FS 2027

Мотор Bosch, 180 км на одной зарядке и 11-ступенчатый «автомат». Представлен электровелосипед Trek Allant+ FS 2027

Емкость батареи составляет 800 Вт·ч, пиковая мощность мотора — 750 Вт Американская Trek представила в Европе новый электровелосипед — Allant+ FS 2027 модельного года.

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