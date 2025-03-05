Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новости СВО: Украину разделят Путин и Трамп, отставка Зеленского и отключение Starlink

Новости СВО: Украину разделят Путин и Трамп, отставка Зеленского и отключение Starlink

БлокнотРУ Зеленский больше ничего не решает Американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что Владимир Зеленский уже не играет роли, а дальнейшую судьбу Украины теперь решат лидеры России и США.

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