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«Югра» выглядит сильнее «Амура» и еще пары клубов КХЛ по составу, условиям и амбициям». Защитник Васильев о лидере ВХЛ

Защитник «Югры» Валерий Васильев считает, что клуб сильнее «Амура» и еще пары клубов КХЛ.  Ханты-мансийская команда лидирует в таблице ВХЛ, набрав 41 очко в 25 матчах.

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