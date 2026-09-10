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Царьград

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Пожар в Ботсаду ЮФУ в Ростове охватил 300 квадратов

Пожар в Ботсаду ЮФУ в Ростове охватил 300 квадратов

В Ростове-на-Дону на землях Ботанического сада Южного федерального университета днём 10 сентября вспыхнула сухая растительность.

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