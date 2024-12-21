Патриарх Кирилл: нельзя оспаривать государствообразующую роль русского народа

МОСКВА, 21 декабря, ФедералПресс. На ежегодном Епархиальном собрании в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал мнение о том, что попытки оспорить государствообразующую роль русского народа представляют собой серьезную угрозу для исторического единства российского общества.