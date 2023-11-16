Жёсткие кадры уничтожения боевиков ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО 18+)

Жёсткие кадры уничтожения боевиков ВСУ на артёмовском направлении. Бойцы 58-го отдельного батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса организуют налёты на вражеские позиции, применяя дроны со сбросами.
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