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Добрый Мир

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Жёсткие кадры уничтожения боевиков ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО 18+)

Жёсткие кадры уничтожения боевиков ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО 18+)

Жёсткие кадры уничтожения боевиков ВСУ на артёмовском направлении. Бойцы 58-го отдельного батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса организуют налёты на вражеские позиции, применяя дроны со сбросами.

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