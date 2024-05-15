В Алексеевском по просьбам жителей хотят высадить каштаны

Учитывая пожелания жителей Алексеевского района, ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги» направили заявку в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды, попросив высадить на проспекте Мира, 120-122, каштаны конские, клёны остролистные, сирень обыкновенную и венгерскую.
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