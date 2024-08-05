Под Екатеринбургом BMW сбила байкеров, водитель похож на гаишника. Видео

В Верхней Пышме (Свердловская область) 3 августа водитель BMW X6 сбил двоих мотоциклистов. По мнению очевидца, за рулем иномарки был мужчина, похожий на главу местного регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГАИ Игоря Самойлова.
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