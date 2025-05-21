За взятку арестован мэр Сорренто

Финансовая гвардия арестовала мэра Сорренто Массимо Копполу: по имеющимся данным, прокуратура Торре-Аннунциата, координируемая прокурором Нунцио Фраглиассо, обвиняет мэра в преступлениях против государственного управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии