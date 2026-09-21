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Veronika.Avgurova

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«Гороскоп на 21.09.2026. Энергия овнов, трудности тельцов, гармония близнецов и динамика рыб.»

«Гороскоп на 21.09.2026. Энергия овнов, трудности тельцов, гармония близнецов и динамика рыб.»

Овен обнаружит изобилие энергии и жизненных сил. Этот период дарит вам прекрасные возможности для развития и осуществления амбициозных планов.

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