«Купол Донбасса» перехватил 72 беспилотника ВСУ за период празднования Нового года

За время новогодних праздников система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» перехватила 72 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Донецком и Макеевкой.
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