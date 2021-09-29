В Якутии полицейскими установлен подозреваемый в дистанционном мошенничестве под видом поставок автомобилей

В ОМВД России по Нюрбинскому району обратился житель села Антоновка с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем, под видом поставки грузового авто, похитило у него более 1 млн 300 тысяч рублей.
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