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Данир Сабировның хатыны куркыныч итеп фотога төшкән

Данир Сабировның хатыны куркыныч итеп фотога төшкән👇🏻 ”«Страховка юк, җил катырак өрсә, төшәсең дә үләсең бит», – дип әйттем Миләүшәгә.

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