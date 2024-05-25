Данир Сабировның хатыны куркыныч итеп фотога төшкән👇🏻 ”«Страховка юк, җил катырак өрсә, төшәсең дә үләсең бит», – дип әйттем Миләүшәгә.
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Данир Сабировның хатыны куркыныч итеп фотога төшкән👇🏻 ”«Страховка юк, җил катырак өрсә, төшәсең дә үләсең бит», – дип әйттем Миләүшәгә.