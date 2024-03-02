Батька Булак-Балахович: судьба самого жестокого атамана Гражданской войны

Времена больших исторических потрясений выводят на историческую арену странных людей. Человек, который при обычном режиме всю жизнь латал бы штиблеты за смешные деньги, неожиданно становится властителем судеб и хозяином человеческих жизней.
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