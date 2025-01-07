Заноза
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Заноза

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На смену этим обсюканным пушистым организмам пришли реальные бесы

На смену этим обсюканным пушистым организмам пришли реальные бесы

Судя по западным СМИ, ув. друзья, единственное место, где враг со своим очередным наступом достиг эффекта - это каналы окопавшихся на нашей территории караул-военблогеров.

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Комментарии
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Генрих
Все бы ничего...до того момента, как состоялся &quot;поцелуй&quot; мигрантенышам в задницу... Впрочем, Кошкин -то тоже засланец из страны 404...конкурентная борьба с подоляками, однако, за местечко под Солнышком...и тот и этот и прочие не из окопов строчат, а из Сибири и Урала.
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14 час.
олег гречанин
Есть ЖУРНАЛИСТЫ, а есть-журнаГлисты..
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10 час.
Юрий Кушнарев
автор, вы как и Подоляка Ю.  занимается волонтёрством? А Подоляка года два уже как успешно это делает с командой. Или абы кого пригласят в Кремль? Почему министр обороны не запретит тогда блогеров,а встречается с ними? Да,его заносит,например в том,что он ратует активно запускать украинцев из других стран в Россию. Вот это точно глупость. И да,многие болтуны из б\у  украины теперь шляются по федеральным каналам с псевдорусской позицией. Этим всё равно,раньше за укров  топили,завтра ещё за кого-то
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4 час.

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