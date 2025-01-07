На смену этим обсюканным пушистым организмам пришли реальные бесы

Все бы ничего...до того момента, как состоялся "поцелуй" мигрантенышам в задницу... Впрочем, Кошкин -то тоже засланец из страны 404...конкурентная борьба с подоляками, однако, за местечко под Солнышком...и тот и этот и прочие не из окопов строчат, а из Сибири и Урала.

Юрий Кушнарев

автор, вы как и Подоляка Ю. занимается волонтёрством? А Подоляка года два уже как успешно это делает с командой. Или абы кого пригласят в Кремль? Почему министр обороны не запретит тогда блогеров,а встречается с ними? Да,его заносит,например в том,что он ратует активно запускать украинцев из других стран в Россию. Вот это точно глупость. И да,многие болтуны из б\у украины теперь шляются по федеральным каналам с псевдорусской позицией. Этим всё равно,раньше за укров топили,завтра ещё за кого-то