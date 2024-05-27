Директор Московского зоопарка Светлана Акулова провела экологический марафон

Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова вместе с московскими активистами провела экологический марафон в формате соревнования по сбору мусора в парке «Причальный», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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