Убить Сталина? Тройной агент и его приключения (1925-31 годы)

Картина дня. ФинансыПолитикаУбить Сталина? Тройной агент и его приключения (1925-31 годы)По этой невыдуманной истории можно было бы снять сериал. Без хеппи-энда. Знакомьтесь, Николай Андреевич Мосевич-Бояров.Вернуться к статье113НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьФинамИнфоЭто к вопросу о надуманных шпионажах... В те времена в головах и кадрах такой бардак стоял, да еще если учесть, что еще в 20-х шла бурная межпартийная борьба, при которой даже семьи расставались, создавались антиправительственные и антисталинские организации... И вот всего лишь через пять-семь лет это аукнулось разборками всех со всеми. Ведь у Ежова в сейфе хранился материал даже на Сталина. Это к вопросу о неприкасаемости и о том, что все было в его руках. Не все. И ему приходилось лавировать между реальными группами заговоров.ВИВладлен ИзмозикГосподин ФинамИнфо Вы хорошо известны, как человек, пытающийся обелить Сталина. У Вас и Ваших единомышленников Сталин- двуликий Янус. Он -гигант мысли, прозорливец и одновременно слепой котенок, которого на протяжении десятков лет окружают враги. Даже Ежов у Вас хранит материал на Сталина. А простое объяснение Вы не видите: Ежов готовит материалы для будущего музея Сталина, ибо этим, в том числе, он занимался. "Черного кобеля не отмоешь до бела".ФинамИнфоА Сталин не нуждается в обелении. Это мы нуждаемся в том, чтобы реально понять, что же именно и почему именно так происходило в те времена, а не повторять из года в год хрущевское и перестроечное вранье.ВИВладлен ИзмозикНе надо ссылаться на время Хрущева и перестройки. За 30 лет вышли многотомные издания документов; монографии Здановича, Хаустова, Плеханова и других, базирующиеся на огромном количестве документов. Но Вас они, конечно, не устраивают. Жаль.Яков1 БлюмкинЭто вы правильно классифицировали! Ленинское вранье, сталинское враньё, хрущевское, брежневское и все прочее надо, конечно, отличать одно от другого. Выбор громадный. Вранье на любой вкус. Вам, как я понял, больше всего нравится сталинское вранье. Это дело вкуса, а о вкусах не спорят. Это враньё готовят профессионалы и любители, поэтому оно разнообразно и занимательно. Похоже, сегодня вновь входит в моду враньё сталинское.ФинамИнфоВас тоже не устраивают работы Земскова, к примеру. Тоже базируется на огромном количестве документов. Жаль.ВИВладлен ИзмозикРаботы Земскова меня, кстати, устраивают. Потому что, это ученый, с которым можно было дискутировать. Именно он подчеркивал ответственность Сталина за репрессии.ФинамИнфоТак мы тоже исходим из тех цифр, что предоставил он. А вот насчет ответственности... Все ваши исходят из того, что он был единоличным диктатором, а это было не так. Существовало несколько центров власти и силы. И я лично вовсе не идеализирую Сталина - он был жесткий аппаратчик. Вот только его дорога вывела к Победе. А другие дороги вели к поражению. Мы исходим из этого. Мы исходим из того, что по-настоящему стоило бы пересмотреть все дела по новой. А то очень легко реабилитировали и бандеровцев, и убийц, и воров. Только по одному основанию, что они были невиновны в том, что им инкриминировали - измена Родине, шпионаж, политический терроризм. Но разве человек, убивший зверски по пьяной лавочке председателя колхоза - не преступник? да, тогда многих квалифицировали по 58-й, потому что там ответственность была выше, а вот если бы судили за бытовуху - то лет пять и свободен. В общем, как судили криво, так и реабилитировали большую часть так же криво. А теперь хлебаем полные ноздри с эсэсовцами в Литве, Латвии, на Украине. Мы в этом пытаемся разобраться, а вы сразу начинаете песни о том, что мы сталинисты и пытаемся обелить Сталина. Вы как правило пытаетесь подходить к тому времени с моральными и запконодательными нормами нынешнего времени. А это неправильно.ВИВладлен ИзмозикКогда смотришь документы Политбюро и десятки следственных дел, видно, что примерно до 1925 года ни один из членов ПБ не мог рассчитывать на безусловное принятие его предложений. Но постепенно Сталин, как кукшонок, выкинул из ПБ 6 из 7 членов 1924 года и к концу 1929 г. стал его единоличным лидером. Не случайно в переписке по отношению к Сталину появляется термин "Хозяин", который невозможно представить по отношению к Ленину. Российские традиции взяли верх. А далее Сталин, как выдающийся диктатор, проводит одну чистку за другой. Это был своеобразный кадровый лифт, ибо нормальной смены кадров не существовало. Ему нужны были люди, готовые выполнить задания любой ценой; люди, не жалеющие себя и не жалеющие никого. Смешно говорить о заговорах. Любые попытки даже начать разговоры о смещении Сталина (Сырцов-Ломинадзе, Рютин, Эйсмонт-Толмачев) тут же раскрывались. Убийство Кирова даже при том, что скорее всего это было действие одиночки, дало Сталину желанный повод для резкого усиления репрессий. И старые коммунисты (Ольминский, Ярославский и т.д.), которые в 1918 резко протестовали против безобразий ЧК, теперь стали послушными сталинскими "подголосками". Члены ПБ могли возражать Сталину, защищая интересы своих ведомств, но никаких возражений по политическим вопросам. Вы говорите о Победе в ВОВ. Если бы к огромному несчастью СССР имел бы территорию равную 2-3 -4 Франциям и такие же людские ресурсы, нас ждало бы тяжелейшее поражение. К нашему счастью у Гитлера не было достаточно людских резервов. Так что Россия должна помнить благодаря кому немцы летом 1942 г. дошли до Волги.Rustam KuchkarovКучерявая житуха у этого авантюриста была, явно не скучная.Pciha IvanovaСам себя перемудрил.Комментировать
Свежие комментарии