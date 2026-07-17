Цены на «вторичку» в России изменятся

Новостройки сегодня почти не имеют спроса со стороны клиентов, а вот «подержанное» жилье — наоборот. На фоне этого цены на «вторички» вновь пошли вверх, заявила НСН вице-президент Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии