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Цены на «вторичку» в России изменятся

Цены на «вторичку» в России изменятся

Новостройки сегодня почти не имеют спроса со стороны клиентов, а вот «подержанное» жилье — наоборот. На фоне этого цены на «вторички» вновь пошли вверх, заявила НСН вице-президент Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

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