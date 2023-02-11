Дзюдоист Носов назвал главную ошибку Костомарова, стоившую ему здоровья

Выход на лед во время болезни — главная ошибка фигуриста Романа Костомарова, которая стоила ему ног. В этом уверен российский дзюдоист, призер олимпийских игр в Афинах Дмитрий Носов, своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.