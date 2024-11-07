Главный тренер «Зенита» Семак назвал Адамова очень сильным футболистом

Защитник «Ахмата» высказался о поражении от петербургского клуба Защитник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов высказался о поражении своей команды в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России от петербургского «Зенита» со счетом 3:0.