TJP: европейские лидеры тайно посовещались об отправке войск на Украину

Лидеры европейских стран провели тайные переговоры. Их суть раскрыли журналисты The Jerusalem Post.Представители государств собрались на секретное совещание из-за возможного поражения Украины в зоне спецоперации, которое ожидается уже в ближайшее время.
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