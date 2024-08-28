Московский академический театр имени Маяковского откроет фестиваль "Балтийские сезоны" в Калининграде

Фестиваль "Балтийские сезоны" стартует в Калининграде в 21-й раз. Московский академический театр имени Маяковского откроет его двойным показом своей знаменитой пьесы "Кант", в которой рассказывается о критике чистого разума.
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