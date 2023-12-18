RuNews
MainБлогЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews

126 подписчиков

Многие с детства помнят медовую коврижку из школьного буфета. Давайте, приготовим именно такую

Почему-то медовые коврижки не пользуются особой любовью у владельцев нынешних кондитерских. Они (как и я, впрочем) предпочитают десерты другого плана — легкие, воздушные, почти невесомые, приготовленные по рецептам французских Maître de pâtisserie.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх