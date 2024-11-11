В Тамбове суд вынес приговор 39-летнему наркокурьеру из Туркменистана

В Тамбове суд вынес приговор 39-летнему иностранцу за попытки сбыта наркотиков. Установлено и доказано, что в октябре 2023 года подсудимый совершил на территории областного центра ряд преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.