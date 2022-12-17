Тарханов о Пиняеве в «Локо»: «Сразу попадет в стартовый состав и заиграет. Он умеет обыгрывать, сейчас мало таких»

Тарханов о Пиняеве в «Локо»: «Сразу попадет в стартовый состав и заиграет. Он умеет обыгрывать, сейчас мало таких»

Александр Тарханов высказался о предстоящем переходе Сергея Пиняева из «Крыльев» в «Локо». «Думаю, Пиняев заиграет в «Локомотиве».

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