В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении супружеской пары в Кемеровской области – Кузбассе

В социальных медиа сообщается, что в городе Прокопьевске из-за бытового конфликта соседи по даче жестоко избили семейную пару, в результате чего пострадавшим были причинены множественные телесные повреждения различной степени тяжести.
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