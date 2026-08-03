Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении супружеской пары в Кемеровской области – Кузбассе

В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении супружеской пары в Кемеровской области – Кузбассе

В социальных медиа сообщается, что в городе Прокопьевске из-за бытового конфликта соседи по даче жестоко избили семейную пару, в результате чего пострадавшим были причинены множественные телесные повреждения различной степени тяжести.

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