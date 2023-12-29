«Яндекс» возвращается на Родину. Компания меняет юрисдикцию

«Яндекс» зарегистрировал международную компанию в Специальном административном районе Калининграда«Яндекс» сделал значительный шаг в реструктуризации своего бизнеса, зарегистрировав 26 декабря международную компанию в Специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.