«Яндекс» возвращается на Родину. Компания меняет юрисдикцию

«Яндекс» зарегистрировал международную компанию в Специальном административном районе Калининграда«Яндекс» сделал значительный шаг в реструктуризации своего бизнеса, зарегистрировав 26 декабря международную компанию в Специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.
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