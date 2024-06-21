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Western Digital представляет бюджетные твердотельные накопители WD Blue SN5000 NVMe PCIe 4.0 е...

Western Digital представляет бюджетные твердотельные накопители WD Blue SN5000 NVMe PCIe 4.0 е...

Western Digital представляет бюджетные твердотельные накопители WD Blue SN5000 NVMe PCIe 4.0 емкостью до 4 ТБWestern Digital расширила линейку твердотельных накопителей WD Blue NVMe новой серией WD Blue SN5000, включая модель емкостью 4 ТБ, чтобы обеспечить баланс емкости, надежности и экономической эффективности.

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