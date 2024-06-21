Western Digital представляет бюджетные твердотельные накопители WD Blue SN5000 NVMe PCIe 4.0 е...

Western Digital представляет бюджетные твердотельные накопители WD Blue SN5000 NVMe PCIe 4.0 емкостью до 4 ТБWestern Digital расширила линейку твердотельных накопителей WD Blue NVMe новой серией WD Blue SN5000, включая модель емкостью 4 ТБ, чтобы обеспечить баланс емкости, надежности и экономической эффективности.
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