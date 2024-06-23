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Кортава о поведении в матче «Амкал» – 2Drots: «То, что происходило в первом тайме – перебор»

– То, что сегодня происходило, особенно в 1-м тайме – это нормально для медиафутбола или перебор? – На мой взгляд – перебор.

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