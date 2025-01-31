Выборы на горизонте: почему на Украине оживилась внутренняя политика

На Украине к концу января оживилась внутренняя политика. Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение, в котором раскритиковал окружение Зеленского, бывшему президенту Порошенко грозят отлучением от трибуны Верховной рады, бывший главком ВСУ Залужный делает многозначительные намеки.
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