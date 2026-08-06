Трамп потребовал от Пентагона объяснений по одному вопросу

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство министру обороны Питу Хегсету в связи с дефицитом боеприпасов, который, по данным осведомленных источников, угрожает ограничить военные действия Вашингтона против Ирана.
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