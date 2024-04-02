Экс-сотрудник ЦРУ Соединённых Штатов Америки Ларри Джонсон обратил внимание на то, что модифицированные авиабомбы Вооружённых сил Российской Федерации ФАБ-3000 дадут державе возможность разрушить важнейшие мосты, которые проходят через реку Днепр.
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