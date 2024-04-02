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Экс-разведчик Джонсон: Бомбы ФАБ-3000 позволят уничтожить мосты через Днепр

Экс-разведчик Джонсон: Бомбы ФАБ-3000 позволят уничтожить мосты через Днепр

Экс-сотрудник ЦРУ Соединённых Штатов Америки Ларри Джонсон обратил внимание на то, что модифицированные авиабомбы Вооружённых сил Российской Федерации ФАБ-3000 дадут державе возможность разрушить важнейшие мосты, которые проходят через реку Днепр.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Хохлы  ведут себя как неразумное дитя. Нашкодивши себе в штанишки, они опять , блин, начинают демонстративно там хныкать.)))  Но этим  тварям  спуску здесь , увы, давать нельзя. А то  они опять нанюхаются всякой дряни и опять начнут там на месте прыгать.)))
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