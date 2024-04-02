Экс-разведчик Джонсон: Бомбы ФАБ-3000 позволят уничтожить мосты через Днепр

Влад Владимиров

Хохлы ведут себя как неразумное дитя. Нашкодивши себе в штанишки, они опять , блин, начинают демонстративно там хныкать.))) Но этим тварям спуску здесь , увы, давать нельзя. А то они опять нанюхаются всякой дряни и опять начнут там на месте прыгать.)))