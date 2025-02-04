В Крыму сняли с продажи 80 тысяч литров контрафактного алкоголя

Фото: Наталья СомоваВ Крыму за прошлый год совместно с правоохранительными органами было изъято из оборота свыше 80 тысяч литров нелегального алкоголя, сообщил корреспонденту Крымского информационного агентства заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по ЮФО Александр Симонов.