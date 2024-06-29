Джордж Рассел: McLaren по-прежнему впереди, но мы опережаем Ferrari

Джордж Рассел: McLaren по-прежнему впереди, но мы опережаем FerrariMercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел прокомментировал своë четвертое место в спринте Гран При Австрии, подчеркнув, что команда из Брэкли быстрее Ferrari на Ред Булл Ринге.
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